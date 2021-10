Meteo: vasta e intensa linea temporalesca attraversa il sud, breve “tregua” al nord

Il fronte freddo della perturbazione che ieri ha colpito pesantemente il nord, specie la Liguria, è ora in movimento verso sud e si appresta ad attraversare il Meridione con notevole energia. Il fronte è caratterizzato da una vastissima “squall line”, ovvero una linea temporalesca lunga oltre 500 km che taglia la nostra penisola da sud-ovest a nord-est, mentre si muove lentamente verso sud-est.

In quest’area convergono i venti più freschi occidentali e i venti più caldi e umidi sud-orientali: un mix perfetto per la formazione di intensi ed estesi temporali ricchi di piogge, forti venti e grandine.

Questo grande ammasso di temporali sta pian piano muovendosi verso sud-est e al momento coinvolge pienamente la Campania, la Puglia settentrionale e il Molise, mentre migliora gradualmente al centro Italia.

METEO 5 OTTOBRE 2021 | Forte maltempo in Campania, poi col passare delle ore peggiora su Puglia (specie barese, bat e foggiano), Basilicata, Calabria e Sicilia. Rischio temporali molto forti su palermitano, messinese e zone interne siciliane, oltre che in Campania. Migliora gradualmente al centro Italia, ma non escludiamo locali piogge o rovesci in Toscana (soprattutto settentrionale).

Giornata variabile al nord: piogge e rovesci saranno più probabili a ridosso delle Alpi e dell’Appennino settentrionale. Piogge specie nel pomeriggio ancora su Liguria, basso Piemonte e Lombardia, tuttavia non avremo fenomeni paragonabili a quelli eccezionali di ieri.

A cura di Raffaele Laricchia

