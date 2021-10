Tempesta di fulmini al centro-sud: sospesa circolazione ferroviaria lungo la linea Roma-Napoli

Un vasto fronte temporalesco, esteso per centinaia di chilometri, è scivolato fra la nottata e le prime ore del giorno lungo il centro-sud Italia, portando piogge intense, venti forti e un gran numero di fulmini soprattutto sulle regioni tirreniche, dal Lazio alla Campania.

Proprio a causa della caduta di un fulmine, risulta sospesa la circolazione ferroviaria dall’1.50 di questa notte lungo la linea Roma-Napoli, via Formia (FL7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (FL8) tra Roma Casilina e Nettuno. Lo fa sapere Trenitalia, spiegando che il blocco è scattato a causa di un’incendio di una cabina cavi provocato da un fulmine vicino a Torricola.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. E’ in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno.

A cura di Francesco Ladisa

