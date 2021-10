Terremoto sul confine tra Italia e Svizzera, tremori e boati ad Aosta

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 5 ottobre 2021, esattamente alle 07.39, sul confine tra Italia e Svizzera. Molte le segnalazioni dalla Valle d’Aosta, specie dal capoluogo, dove il sisma è stato ben avvertito con boati e tremori di alcuni secondi.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.9, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Epicentro individuato in territorio svizzero, poco a ovest del monte Cervino.

Il terremoto è stato nettamente avvertito in Svizzera ed anche in Valle d’Aosta: tante le segnalazioni da Aosta, distante 30 km dall’epicentro, Cervinia e Brusson. Tremori più lievi avvertiti anche sull’alto Piemonte. La scossa è stata percepita con tremori durati alcuni istanti e boati nitidamente avvertiti.

Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bionaz AO 13 236 236 Valtournenche AO 16 2277 2513 Oyace AO 16 219 2732 Chamois AO 19 97 2829 Ollomont AO 20 157 2986

A cura di Raffaele Laricchia

