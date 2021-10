METEO: irrompe ondata di fresco e temporali al nord, instabilità anche al centro-sud

Come ampiamente annunciato l’Italia si appresta a vivere il secondo intenso guasto del tempo della settimana, questa volta ad opera di un nucleo d’aria piuttosto fredda in discesa dal centro Europa. Questa perturbazione sta penetrando in queste ore al nord e porterà in giornata maltempo diffuso e a tratti molto incisivo su regioni come Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo avremo ancora instabilità disorganizzata al sud, con temporali localmente intensi.

METEO 6 OTTOBRE | Forte peggioramento al nord per l’arrivo di aria più fredda da nord. Temporali intensi in Lombardia, in estensione al nord-est nel corso della giornata. Possibili grandinate e temporali forti su Veneto, Emilia, Lombardia e basso Friuli. Acquazzoni sparsi in Liguria, più asciutto su Piemonte e Valle d’Aosta. La neve scenderà sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri.

Nel frattempo avremo tanta instabilità anche al centro-sud, soprattutto sul lato tirrenico e quindi su regioni come Lazio, Campania, Sicilia e Calabria: qui avremo ancora acquazzoni e forti temporali (situazione molto simile a quella di ieri).

Piogge sparse su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise. Più asciutto in Puglia dove i fenomeni saranno molto isolati e rapidi.

Le temperature scenderanno rapidamente al nord soprattutto dal pomeriggio, mentre saranno ancora stazionarie e quindi relativamente alte al sud. Entro domani il calo termico invaderà tutta Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

