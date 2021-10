ULTIM’ORA, tornado colpisce Rosolina Mare, ci sono danni

Veneto duramente colpito dal maltempo nelle ultime ore: l’arrivo di una massa d’aria più fredda e molto instabile ha prodotto numerosi temporali in lungo e in largo sulla pianura Padana centro-orientale ed in particolare sulla pianura veneta. In poche ore si sono sviluppati diversi tornado, alcuni dei quali intensi e purtroppo dannosi.

Arrivano notizie e immagini di danni a Rosolina Mare, piccolo centro abitato situato sulla costa adriatica del rodigino. Il tornado ha colpito in pieno alcune abitazioni, danneggiandole pesantemente e privandole del tetto e altre parti strutturali.

Fortunatamente non giungono notizie di feriti o vittime a seguito del fenomeno estremo.

Il maltempo proseguirà fino a sera su gran parte del nord-est, mentre dalla notte avremo una graduale attenuazione dei fenomeni, eccetto l’Emilia Romagna.

A cura di Raffaele Laricchia

