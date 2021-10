Meteo: vortice di bassa pressione sull’Italia, altra giornata con tanto maltempo

Le temperature sono crollate su tutto il nord, segno dell’avvenuto ingresso dell’aria fredda proveniente dall’Europa centrale. Le minime, questa mattina, sono scese fin sotto i 10°C in molte località della pianura Padana tra Piemonte e Lombardia (complici anche i cieli sereni). Fa decisamente più freddo anche sul nord-est, ma qui persiste ancora nuvolosità e qualche pioggia residua.

Ora il maltempo si sta spostando al centro-sud e lo sta facendo attraverso una depressione in via di sviluppo sul centro Italia: il vortice di bassa pressione è piuttosto evidente dalla moviola satellitare ed al momento sta portando i maggiori effetti (in termini di pioggia e isolati nubifragi) sulle regioni adriatiche centro-settentrionali e in Campania.

La depressione tenderà gradualmente a muoversi verso sud-est e ciò implicherà un graduale e inesorabile peggioramento su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le piogge proseguiranno sino al termine della giornata nelle Marche e fino al tardo pomeriggio in Emilia Romagna. Acquazzoni sparsi e isolati temporali coinvolgeranno ancora la Campania, mentre avremo un lento miglioramento nel Lazio.

Tempo più stabile al nord, soprattutto sul nord-ovest dove splenderà il Sole.

Il maltempo persisterà sul centro-sud almeno fino al termine della settimana, soprattutto sul medio-basso Adriatico e su Calabria e Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

