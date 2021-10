Napoli: uomo colpito da un fulmine mentre era sullo scooter

Sfortunato incidente ieri pomeriggio per un ragazzo di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, che mentre era in sella alla sua moto è stato colpito da un fulmine, durante un forte temporale che si abbatteva sulla città.

L’uomo è stato probabilmente colpito marginalmente dalla scarica, riportando ferite lievi. Subito dopo l’accaduto è stato soccorso da un passante.

In un post sui social il ragazzo ha scritto: “volevo ringraziare il gentile signore che mi ha soccorso stasera sono stato colpito da un fulmine mentre stavo sullo scooter un po’ prima del imbocco di via dei Platani a Piano x fortuna solo una forte scossa elettrica al braccio ed un forte bagliore sono stato fortunato non ricordo se l’ho ringraziato 👍”

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook