Meteo: ciclone bloccato sul centro-sud, piogge e temporali protagonisti

Dopo tanta siccità e caldo anomalo, finalmente la pioggia è tornata a bagnare aree dimenticate come la Romagna, le Marche, l’Abruzzo e l’Umbria: la depressione formatasi ieri nel Mediterraneo (ben visibile dal satellite) ha dato vita a piogge diffuse ed estese che sui monti hanno portato accumuli significativi, addirittura superiori ai 100 mm come nel caso dell’Appennino romagnolo e quello marchigiano. Un vero e proprio toccasana per gli invasi.

Piogge e temporali sparsi e più disorganizzati hanno interessato anche il sud, ma diversi settori sono ancora a secco di precipitazioni come ad esempio la Puglia centrale e la Basilicata. Ma anche qui, grazie al fisiologico spostamento della depressione verso est, arriverà il maltempo.

METEO 8 OTTOBRE 2021 | Perturbato su gran parte del versante adriatico, con piogge diffuse e persistenti su Marche, Abruzzo, Molise (soprattutto a ridosso dei monti). Acquazzoni e temporali sparsi su Calabria e Puglia (su quest’ultima soprattutto tra pomeriggio e sera). Isolati rovesci anche sulla Sicilia settentrionale, mentre avremo residue piogge deboli su Veneto ed Emilia Romagna.

Il minimo di bassa pressione sta scorrendo in questi minuti tra Cilento e Basilicata, pertanto su questi settori avremo tempo momentaneamente più stabile. Domani il maltempo sarà ancora protagonista al sud e sul medio-basso Adriatico con piogge diffuse e localmente intense.

Le temperature stanno scendendo ovunque e soprattutto al sud e sul lato adriatico grazie all’ingresso di aria più fredda da nord-est.

A cura di Raffaele Laricchia

