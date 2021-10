Scossa di terremoto avvertita tra Basilicata e Puglia, dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 11 ottobre 2021, esattamente alle 13.33, sulla Basilicata settentrionale, nel potentino.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.4 mentre l’ipocentro è stato localizzato a 36 km di profondità. Epicentro nella zona di Campomaggiore e Tricarico, tra potentino e materano.

La scossa è stata avvertita chiaramente nell’area epicentrale e in un raggio di 20 km, con tremori e boati durati alcuni istanti. A distanze superiori vengono segnalati lievissimi tremori durati pochi attimi. Le segnalazioni arrivano perlopiù dal potentino e dal materano, ma non mancano segnalazioni dalla Puglia, specie dalle province della BAT e di Bari (soprattutto nelle località di Altamura, Gravina, Santeramo. Molte le segnalazioni da Potenza e Matera.



Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Campomaggiore PZ 4 811 811 Oliveto Lucano MT 6 450 1261 Pietrapertosa PZ 7 1032 2293 Castelmezzano PZ 7 800 3093 Calciano MT 7 777 3870 Tricarico MT 7 5388 9258 Albano di Lucania PZ 8 1435 10693 Accettura MT 8 1856 12549 Garaguso MT 9 1073 13622 Trivigno PZ 11 678 14300 San Mauro Forte MT 14 1552 15852 San Chirico Nuovo PZ 14 1368 17220 Grassano MT 16 5189 22409 Brindisi Montagna PZ 16 908 23317 Laurenzana PZ 17 1797 25114 Anzi PZ 17 1696 26810 Salandra MT 17 2829 29639 Tolve PZ 17 3251 32890 Gorgoglione MT 18 989 33879 Cirigliano MT 19 375 34254 Stigliano MT 20 4361 38615

A cura di Raffaele Laricchia

