Nuova violenta scossa di terremoto su Creta, trema il Mediterraneo orientale

A circa due settimane dalla forte scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Creta, la terra è tornata a tremare con particolare violenza nel corso della mattinata di oggi 12 ottobre. Alle 11.24 è stato registrato un terremoto di forte entità, rilevato dai sismografi europei ed anche quelli italiani.

L’INGV ha emesso i dati ufficiali: il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.3 mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Epicentro individuato in mare, a ridosso della costa orientale di Creta poco a largo di Xerokampos. Fortunatamente non ci sono città o grandi centri abitati nei pressi dell’epicentro, ma comunque troviamo abitazioni sparse e ville sulla costa.

Al momento non ci sono notizie di danni, feriti o vittime. Il terremoto ha scosso l’intera isola per oltre un minuto. Tremori anche in Grecia e Turchia. Non risulta, al momento, il lancio di un’allerta tsunami nel Mediterraneo.

A cura di Raffaele Laricchia

