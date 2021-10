Eruzione a La Palma: crolla parete nord del vulcano, evacuate altre centinaia di persone

Prosegue la fase di emergenza sull’isola di La Palma a causa dell’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Negli ultimi giorni sono proseguite le esplosioni e le colate di lava, inoltre si è verificato un cedimento della parete nord del vulcano, che ha generato un flusso alternativo che ora potrebbe trovare un nuovo punto di contatto con l’Oceano.

Nelle ultime ore sono state evacuate numerose persone, almeno 700. Lo hanno reso noto in conferenza stampa i responsabili del piano d’emergenza creato per questa calamità naturale. La cifra precisa non può essere fornita in questo momento perché è possibile che alcune si fossero già allontanate precedentemente, hanno aggiunto. La decisione è stata presa a scopo precauzionale per il fatto che una nuova colata di lava sta avanzando “inesorabilmente”; anche se “lentamente”, verso una zona abitata finora risparmiata, ha spiegato il direttore tecnico del piano d’emergenza, Miguel Ángel Morcuende.

Restano i disagi per il traffico aereo: pochi i voli da e per La Palma, a causa della grande quantità di cenere che si deposita continuamente sulle piste dell’aeroporto.

A cura di Francesco Ladisa

