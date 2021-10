Tifone Kompasu sulle Filippine: almeno 19 morti e 14 dispersi

Una forte ondata di maltempo ha messo in ginocchio varie zone delle Filippine negli ultimi giorni, in particolar modo l’isola di Luzon, colpita in pieno dal passaggio del tifone Kompasu.

Secondo le ultime notizie, il tifone ha portato inondazioni, frane e crolli, causando almeno 19 morti e 14 dispersi. La perturbazione, secondo le autorità, ha rovesciato nel Paese, in soli due giorni, una quantità d’acqua che normalmente si registra nell’arco di più di un mese. Si stimano danni per oltre 17 milioni di euro.

Il tifone Kompasu, il 18° di quest’anno, ha raggiunto nelle ultime ore la provincia insulare cinese di Hainan, con intense precipitazioni e forti venti. Le autorità di Hainan hanno annullato tutti i voli negli aeroporti principali a livello provinciale e hanno sospeso il servizio locale della linea ad alta velocità della ferrovia, così come i traghetti attraverso lo stretto di Qiongzhou, che collegano Hainan con la provincia di Guangdong.

Anche la provincia del Guangdong ha preso precauzioni per tutelare la vita e i beni dei residenti. Chiuse scuole, asili, cantieri e attrazioni turistiche a Guangzhou, Shenzhen e Foshan. Il controllo temporaneo del traffico è in funzione lungo il passaggio del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao e alle navi è vietato attraversare il ponte.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>