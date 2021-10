Previsioni meteo: prossima settimana Ottobrata! Quanto durerà?

La perturbazione transitata sull’Italia nel corso degli ultimi giorni ha abbandonato quasi del tutto la nostra penisola. Al momento si trova sull’area ionica e sta apportando forte maltempo in Grecia e residui fenomeni di instabilità all’estremo Sud, dove abbiamo ancora un clima ventoso e decisamente freddo per il periodo.

La situazione è comunque in via di miglioramento. L’alta pressione delle Azzorre si consoliderà dall’Europa occidentale all’area mediterranea, portando una fase di stabilità atmosferica fra il week end e l’inizio della prossima settimana sulla nostra penisola. Qualche disturbo lo avremo ancora nel fine settimana al Sud, dove avremo una copertura nuvolosa abbastanza diffusa e qualche piovasco o rovescio, mentre al centro-nord i cieli saranno sostanzialmente sereni o poco nuvolosi.

L’alta pressione porterà anche aria più mite su tutta l’Italia: le temperature torneranno a salire assestandosi sui 18-22 gradi per quanto concerne i valori massimi. Questo soprattutto fra Lunedì-Martedì quando la forza dell’anticiclone dovrebbe raggiungere il suo apice. Farà piuttosto freddo solo nelle ore notturne e al mattino presto per il fenomeno dell’inversione termica. Di giorno, come detto, le temperature saliranno sensibilmente, e anche grazie al sole avremo la possibilità di passeggiare con abiti decisamente leggeri, al contrario di quanto abbiamo fatto negli ultimi giorni.

Possiamo parlare quindi di un’Ottobrata, definizione con cui si indica comunemente un periodo di alta pressione e clima mite che si instaura nel corso di Ottobre, portando temperature a tratti primaverili.

Periodo mite e stabile che però potrebbe non essere duraturo. Verso Mercoledì-Giovedì della prossima settimana infatti si prevede al momento un nuovo impulso instabile nord-atlantico che potrebbe far calare le temperature e portare piogge sparse soprattutto sulle regioni tirreniche. Approfondiremo comunque questa previsione nel corso dei prossimi giorni. Per ora, spazio all’Ottobrata e alle scampagnate!

A cura di Francesco Ladisa

