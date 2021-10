Meteo: che freddo stamattina! C’è ancora instabilità su alcune regioni

Le fredde correnti balcaniche continuano ad avvolgere la nostra penisola, ormai precipitata in un contesto invernale da quasi una settimana. Anche stamattina le temperature sono decisamente basse, in diverse località addirittura più basse di almeno 7-8°C rispetto alle medie termiche di ottobre.

In pianura Padana troviamo temperature tra i 3 e i 6°C in tantissime piccole località, ma anche nelle zone interne del centro Italia non si scherza: spicca tra tutte L’Aquila che all’alba ha toccato ben -0.2°C. Gran freddo anche sulle colline senesi dove si sfiorano 2-3°C, mentre fa ancor più freddo a Isernia con appena 0.8°C.

Risveglio freddo anche a Bari con appena 12°C e sensazione del freddo amplificata dal vento di maestrale.

METEO 16 OTTOBRE 2021 | Giornata stabile su tutto il nord, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, mentre man mano che ci spostiamo verso sud osserviamo un costante aumento della nuvolosità determinata dal residuo scorrimento delle masse d’aria fredde nord-orientali. L’instabilità, tuttavia, sarà molto blanda e relegata perlopiù a Sardegna e Sicilia dove interverranno correnti più umide e instabili provenienti da nord-ovest. Nubi residue in Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, senza fenomeni.

Anche oggi avremo temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo specie al sud. Le massime non andranno oltre i 16-17°C sul lato adriatico, fino a 20°C invece su quello tirrenico. I venti di grecale e maestrale tenderanno rapidamente ad indebolirsi nel corso della giornata.

A cura di Raffaele Laricchia

