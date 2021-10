Centro Italia: scossa di terremoto ben avvertita nelle Marche, dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 18 ottobre 2021, esattamente alle 14.54, sull’Appennino centrale tra Marche e Umbria. Il sisma è stato nettamente avvertito nel maceratese secondo le segnalazioni in arrivo.

Dai primi dati dell’INGV emerge che il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.8 con ipocentro a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato nei pressi di Ussita e Visso, sull’Appennino maceratese.

Tremori e boati ben avvertiti in gran parte delle province di Macerata, Ancona Fermo e Ascoli. Tremori anche nel perugino, nel teramano, nel reatino, nell’aquilano e l’Appennino centrale.



Non ci sono danni a cose o persone.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Visso MC 2 1107 1107 Ussita MC 3 444 1551 Castelsantangelo sul Nera MC 5 281 1832 Preci PG 8 724 2556 Monte Cavallo MC 12 145 2701 Bolognola MC 12 142 2843 Fiordimonte MC 12 202 3045 Acquacanina MC 12 121 3166 Fiastra MC 13 559 3725 Pieve Torina MC 14 1458 5183 Norcia PG 15 4957 10140 Pievebovigliana MC 15 866 11006 Sellano PG 16 1079 12085 Montemonaco AP 18 604 12689 Muccia MC 18 915 13604 Montefortino FM 19 1178 14782 Sarnano MC 20 3264 18046 Cerreto di Spoleto PG 20 1075 19121

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook