METEO | È tempo di alta pressione, guardate che TEMPERATURE ci aspettano

L’alta pressione delle Azzorre sta riconquistando l’Europa meridionale e lo farà con effetti piuttosto evidenti su tanti Paesi dalla Spagna al mar Nero. L’effetto principale sarà l’aumento delle temperature determinato dal transito di masse d’aria più calde di origine sub-tropicale, le quali spazzeranno via le basse temperature degli ultimi giorni. Il rialzo termico sarà dunque molto importante, capace di riportare le temperature oltre le medie del periodo, tenendo presente che la scorsa settimana abbiamo sfiorato valori di 10°C inferiori alle medie.

L’alta pressione avvolgerà tutta Italia almeno fino a domani, pertanto avremo sia tempo complessivamente stabile che un ulteriore aumento delle temperature.

METEO 19 OTTOBRE 2021 | Stabile e soleggiato su quasi tutta Italia, eccetto residui addensamenti all’estremo sud con al seguito piovaschi e temporali irregolari (specie nel pomeriggio). Temperature in aumento da nord a sud nei valori massimi: le temperature più alte le registreremo sul lato tirrenico e in Sardegna, dove si prevedono fino a 23-24°C. Fino a 21°C in pianura Padana, mentre il lato adriatico e il sud vedranno temperature leggermente più basse ma comunque più gradevoli rispetto ai giorni scorsi ben più freddi e perturbati.

A cura di Raffaele Laricchia

