Previsioni meteo: rischio ciclone nel week-end, gli ultimi aggiornamenti

L’alta pressione delle Azzorre ha riportato il bel tempo ed anche temperature decisamente più consone al periodo, ma la sua egemonia potrebbe non durare a lungo. Dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici emerge la possibilità di un nuovo peggioramento a partire da giovedì sulle regioni settentrionali, determinato da incursioni fresche e instabili dal nord Atlantico.

Questo peggioramento sarà piuttosto rapido e blando al nord: la perturbazione, infatti, tenderà a muoversi rapidamente verso le regioni meridionali ed è proprio qui che le incertezze aumentano sensibilmente per quel che riguarda le previsioni del fine settimana.

Tra giovedì e venerdì nubi e piogge interesseranno prevalentemente il nord, dopodiché tra sabato e lunedì la perturbazione potrebbe dirigersi sul mar Ionio dando vita ad una depressione particolarmente intensa e ricca di piogge.

Le incertezze derivano dalle notevoli differenze previsionali tra i principali modelli matematici, come GFS e ECMWF: l’americano propende per un forte ciclone nel mar Ionio tra sabato e lunedì, in grado di causare piogge e nubifragi sui settori ionici; il modello inglese, invece, propende per la formazione di un ciclone a ridosso del nord Africa che non avrà particolari effetti sulle nostre regioni.

È probabile una via di mezzo tra le due tendenze, che vedrebbe il sud Italia comunque coinvolto da nubi e piogge nel corso del week-end.

Non ci sono molti dubbi invece per quanto riguarda il nord Italia: escludendo le rapide piogge tra giovedì e venerdì avremo un netto miglioramento nel week-end grazie al rinforzo dell’alta pressione. La siccità, dunque, sarà ancora protagonista sul nord-ovest.

A cura di Raffaele Laricchia

