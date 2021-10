METEO | perturbazione in arrivo, ciclone sempre più probabile al sud?

Le condizioni meteorologiche sono prossime a peggiorare su molte regioni da nord a sud a causa di infiltrazioni fresche instabili nord Atlantiche, ad un passo dal Mediterraneo. L’alta pressione presente da oltre due giorni tenderà rapidamente ad indebolirsi, favorendo l’incremento di nuvolosità e precipitazioni dapprima al nord e successivamente al centro e al sud nel corso della settimana.

I primi fenomeni riguarderanno il settentrione tra domani e venerdì, seppur senza fenomeni rilevanti ed eccessivi: anzi, volendo essere pignoli su tante località non pioverà nemmeno, soprattutto su Liguria occidentale e gran parte di Piemonte e Valle d’Aosta. La siccità presente sul nordovest proseguirà almeno fino alla prossima settimana.

A partire da sabato l’aria fresca scivolerà nel Mediterraneo meridionale dove innescherà la formazione di un ciclone molto intenso e profondo: questo vortice porterà maltempo diffuso sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici tra Sicilia e Calabria. Data la notevole incertezza ancora presente sulla disposizione del ciclone, risulta ancora difficile emanare una previsione molto affidabile: nonostante ciò le possibilità di piogge diffuse e locali nubifragi aumentano sempre più, in particolare tra domenica e lunedì lungo i versanti ionici del sud.

Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici aumentano le possibilità che tale ciclone possa evolversi ulteriormente grazie al calore sprigionato dal mar Ionio: tra le possibilità, infatti, vi è quella di un ciclone simil-tropicale ad inizio prossima settimana, che potrebbe causare piogge a tratti eccezionali, venti sostenuti e mareggiate al sud Italia.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook