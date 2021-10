Cambio orario: si passa da ora legale a ora solare, ecco quanto spostare le lancette!

Siamo ormai vicini al passaggio dall’ora legale all’ora solare: l’ultimo week end del mese di Ottobre, ovvero fra Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre, sposteremo infatti le lancette un’ora indietro, portando l’orario dalle 3:00 alle 2:00.

L’introduzione dell’ora solare determinerà un tramonto anticipato di un’ora (farà buio prima), segno inequivocabile dell’approssimarsi della stagione invernale. Al contempo potremo dormire tranquillamente un’ora in più alla mattina di Domenica 31.

Il motivo alla base del cambio d’orario è sempre lo stesso, vale a dire il risparmio energetico. Con il passaggio all’ora legale nel 2020, ad esempio, si sono risparmiati circa 400 milioni di kilowattora di elettricità pari a 66 milioni di euro e di 205.000 tonnellate di anidride carbonica (in meno) emesse nell’ambiente.

Bisogna ricordare inoltre che negli ultimi anni si è discusso se abolire o meno l’ora legale; poco più di 3 anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione, caldeggiata soprattutto dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunto un compromesso che accontentasse tutti i Paesi membri.

Lo scenario più accreditato è che si opti per una decisione a blocchi: i Paesi meridionali dell’Unione potrebbero tenere l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli settentrionali manterrebbero per 12 mesi l’ora solare. L’Italia, con il governo Conte-bis nel novembre del 2019 ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. Dato che al documento non sono state apportate modifiche, il cambio di orario due volte all’anno resta invariato.

A cura di Francesco Ladisa

