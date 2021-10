Altra scossa di terremoto nella notte in Friuli, dati INGV

A poco più di un giorno di distanza è tornata a tremare la terra in Friuli, precisamente nella provincia di Udine. Alle 05.17 di oggi 22 ottobre è stata registrata una scossa di terremoto sulle Alpi friulane, esattamente nel medesimo epicentro del sisma di ieri notte.

Secondo quanto riferito dall’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo richter 3.2, con ipocentro a circa 11 km di profondità. Epicentro nella zona di Tolmezzo, dove la gente è stata svegliata da boati e tremori durati pochi istanti.

Il sisma è stato avvertito in un raggio di oltre 30 km nella provincia di Udine e finanche in quella di Pordenone.



Naturalmente non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Tolmezzo UD 3 10440 10440 Zuglio UD 4 595 11035 Verzegnis UD 5 863 11898 Arta Terme UD 5 2171 14069 Cavazzo Carnico UD 6 1052 15121 Amaro UD 7 823 15944 Lauco UD 8 729 16673 Villa Santina UD 9 2233 18906 Sutrio UD 10 1332 20238 Paluzza UD 12 2217 22455 Cercivento UD 12 679 23134 Enemonzo UD 12 1319 24453 Treppo Carnico UD 12 618 25071 Moggio Udinese UD 12 1714 26785 Raveo UD 13 458 27243 Venzone UD 13 2117 29360 Ligosullo UD 13 116 29476 Paularo UD 13 2623 32099 Preone UD 13 246 32345 Bordano UD 13 754 33099 Ravascletto UD 14 536 33635 Resiutta UD 15 309 33944 Ovaro UD 15 1922 35866 Trasaghis UD 16 2227 38093 Comeglians UD 16 516 38609 Socchieve UD 17 908 39517 Gemona del Friuli UD 18 10964 50481 Ampezzo UD 19 1006 51487 Osoppo UD 19 2936 54423 Rigolato UD 20 448 54871

A cura di Raffaele Laricchia

