Eruzione dell’ETNA: Pioggia di CENERE e lapilli su TAORMINA! Le immagini

Un improvviso e intenso parossismo si è verificato sull’Etna questa mattina, come ampiamente descritto in questo articolo. L’eruzione è stata decisamente importante, vista la grande quantità di gas, fumo e cenere immessa in atmosfera in pochissimi minuti.

La nube di cenere e lapilli ha raggiunto svariati chilometri di altezza, tanto da portarsi alle alte quote dove soffiano intense raffiche di vento sud-occidentali (le stesse che ieri avevano causato isolati ma potenti nubifragi in Sicilia). Il vento ha trasportato cenere e lapilli in direzione nord-est, ovvero verso il catanese settentrionale e il messinese ionico.

Tra le 11.30 e le 13.00 si è abbattuta una pioggia nera sui centri abitati di Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Giardini Naxos e Taormina. Impressionante il video che arriva dalla piazza di Taormina, annerita dalla cenere vulcanica e con la precipitazione nera ancora in atto.

A cura di Raffaele Laricchia

