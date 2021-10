Imponente eruzione dell’Etna in atto, altissime colonne di fumo e cenere [IMMAGINI]

L’Etna è tornato ad eruttare in maniera decisamente maestosa come potete tranquillamente osservare dalle immagini che vi mostriamo, o semplicemente affacciandovi dalla finestra qualora abitiate in Sicilia o nel reggino.

L’eruzione è cominciata attorno alle 11 del mattino, scatenando un’altissima colonna di fumo e cenere di diversi chilometri. Tremori e boati sono stati avvertiti nel corso della mattinata, poi sfociati nell’eruzione che prosegue tuttora. La nube di cenere si muove verso est/nord-est in seno alle correnti sud-occidentali presenti in alta quota.

Le immagini sono a dir poco spettacolari: l’eruzione è stata talmente intensa che il getto di gas e cenere verso l’alto ha generato una nube “pileus“, tipica delle colonne d’aria caratterizzate da intensi moti ascensionali. La nube in questione è simile a un “velo” che riveste la nube a sviluppo verticale.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook