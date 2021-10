Meteo: perturbazione in transito, si prepara un week-turbolento su alcune regioni

Risveglio grigio su tante regioni, specie del centro e del nord, a causa di una perturbazione atlantica in transito nel Mediterraneo. Non ci sono piogge intense e fenomeni di rilievo, al più deboli acquazzoni e qualche isolato temporale al centro Italia (specie tra Lazio e zone interne abruzzesi). Altrove le nubi sono prevalentemente sterili, specie al nord dove purtroppo la siccità proseguirà per altri sette giorni.

METEO 23 OTTOBRE | Tempo instabile al centro Italia, perlopiù su Lazio, Abruzzo e Molise dove avremo piogge sparse (soprattutto sul lato tirrenico). Isolati fenomeni in arrivo anche in Campania e poi, dal tardo pomeriggio, anche su Sicilia e Calabria a causa della formazione di una depressione a largo delle coste nordafricane.

Nubi basse in pianura Padana ma niente piogge. Soleggiato sull’arco alpino.

PROSSIMI GIORNI | Ciclone nel mar Ionio ormai confermato: il maltempo coinvolgerà direttamente Sicilia e Calabria con nubifragi e temporali persistenti. Acquazzoni anche in Sardegna (domenica) e poi anche su Basilicata e Puglia ad inizio prossima settimana. Tempo molto più stabile al centro e al nord. Le temperature aumentano sul settentrione, scendono invece sul medio Adriatico e al sud.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook