Allerta Aeronautica Militare: fenomeni a carattere di ECCEZIONALITà dalle prossime ore al Sud

Un intenso ciclone depressionario si sta strutturando in queste ore fra Nord-Africa e Sicilia e sarà responsabile di una fase di intenso maltempo sull’estremo Sud Italia, in particolare sulle aree ioniche (leggi anche il nostro editoriale di questa mattina).

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità su Sicilia nord-orientale e Calabria ionica. Di seguito, il bollettino integrale:

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO DALLE PRIME ORE E:

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SUI SETTORI ORIENTALE E MERIDIONALE DELLA SARDEGNA;

– PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SULLA SICILIA;

– PER LE SUCCESSIVE 48/60 ORE SULLA CALABRIA.

LE PRECIPITAZIONI ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SUL SETTORE NORD ORIENTALE DELLA SICILIA E SU GRAN PARTE DELLA CALABRIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE IONICO.

SI PREVEDE, INOLTRE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA DALLA MATTINATA DI DOMANI E:

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU SICILIA ;

– PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU CAMPANIA;

– PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SU CALABRIA.

SEGUIRA’ INTENSIFICAZIONE DEL VENTO DALLA SERATA E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU SARDEGNA MERIDIONALE E DALLE PRIME ORE DI LUNEDI 25 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE ANCHE SU BASILICATA.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook