Allerta meteo della Protezione Civile per domani: Sud colpito da ciclone mediterraneo, pericolo alluvioni

Un intenso vortice ciclonico determinerà forte maltempo nella giornata di domani, Lunedì 25 Ottobre, sulle estreme regioni meridionali, in particolar modo su Sicilia e Calabria, per cui è stata emessa un’allerta rossa. Su queste due regioni sono previsti infatti nubifragi che potranno provocare importanti criticità e anche eventi alluvionali.

Vediamo l’allerta meteo della Protezione Civile e il bollettino dettagliato:

Maltempo: allerta rossa in Calabria e Sicilia

Avviso meteo del 24 ottobre

Prosegue la marcata fase di maltempo che sta interessando in particolare Sicilia e Calabria, con fenomeni in parziale estensione a Puglia e Basilicata, specie sui relativi settori meridionali e ionici.

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici; dalle prime ore di domani, lunedì 25 ottobre, sono previste inoltre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, con fenomeni più intensi sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’avviso prevede anche il persistere di venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sud-orientali sulla Calabria, specie sui settori ionici. Dal primo mattino di domani, lunedì 25 ottobre, venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, interesseranno anche Puglia e Basilicata, specie sui relativi settori ionici. Attese intense mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi e domani allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su parte della Calabria e della Sicilia. Nella giornata di domani, lunedì 25 ottobre l’allerta sarà arancione sui restanti settori delle due regioni e, per rischio temporali, riguarderà anche parte della Basilicata; allerta gialla meteo-idro in Puglia e Basilicata.

Previsioni meteo Lunedì 25 Ottobre 2021

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori ionici della Calabria, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata meridionale e ionica e resto della Calabria, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione e su Sardegna, Molise e Lazio centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, moderati su Sardegna meridionale, Campania meridionale, Puglia centro-meridionale, Sicilia orientale e resto della Basilicata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord.

Venti: di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta, dai quadranti orientali, sulla Calabria, specie sui versanti ionici, in graduale attenuazione dal pomeriggio; forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti orientali su Basilicata, Campania e Puglia meridionale; localmente forti dai quadranti orientali su Sicilia e Sardegna orientale.

Mari: agitato lo Ionio, molto agitato a largo; generalmente molto mossi gli altri bacini centro-meridionali, fino a temporaneamente agitato il Tirreno meridionale settore ovest.

A cura di Francesco Ladisa

