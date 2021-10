Allerta nubifragi per Lunedì 25 Ottobre: scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia [AGGIORNAMENTI]

La forte fase di maltempo prevista su Sicilia e Calabria (approfondisci qui le previsioni) ha portato la Protezione Civile all’emissione di una importante allerta meteo per la giornata di domani, 25 Ottobre.

In particolare, un’allerta rossa (il massimo livello di rischio) √® stata lanciata per gran parte della Calabria, vale a dire tutta la fascia ionica e l’area meridionale della regione.

Di conseguenza molti comuni stanno emanando l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di Luned√¨ 25 Ottobre. Numerose le citt√† soprattutto della Calabria dove √® gi√† stata decisa la chiusura delle attivit√† scolastiche. Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria le province maggiormente interessate. Ma si attende un’estensione del provvedimento a molti altri comuni nelle prossime ore, anche in Sicilia, in particolare nelle province di Messina e Catania (vi aggiorneremo sempre in questo articolo).¬†

Vediamo l’elenco (aggiornato alle ore 16) dei comuni dove le scuole resteranno chiuse domani Luned√¨ 25 Ottobre:

Calabria :

Catanzaro Reggio Calabria Vibo Valentia Palmi  (Reggio Calabria) Gioia Tauro  (Reggio Calabria) Polistena  (Reggio Calabria) Taurianova  (Reggio Calabria) Cittanova  (Reggio Calabria) Siderno  (Reggio Calabria) Motta San Giovanni  (Reggio Calabria) Locri  (Reggio Calabria) Benestare  (Reggio Calabria) Bovalino  ( Reggio Calabria) Brancaleone  (Reggio Calabria) Caulonia  (Reggio Calabria) Mammola  (Reggio Calabria) Ardore  (Reggio Calabria) San Giorgio Morgeto  (Reggio Calabria) Marina di Gioiosa  (Reggio Calabria) Stilo  (Reggio Calabria) Roccella Jonica  (Reggio Calabria) Gerace  (Reggio Calabria) Bianco  (Reggio Calabria) Cinquefrondi  (Reggio Calabria) Bagaladi  (Reggio Calabria) Gerace  (Reggio Calabria) Soverato  (Catanzaro) Girifalco  (Catanzaro) Marcellinara  (Catanzaro) Satriano  (Catanzaro) Borgia  (Catanzaro) Sellia Marina  (Catanzaro) Taverna  (Catanzaro) Chiaravalle  (Catanzaro) Settingiano  (Catanzaro) Tiriolo  (Catanzaro) Cropani  (Catanzaro) Cerva (Catanzaro) Zagarise  (Catanzaro) Cicala  (Catanzaro) Sersale (Catanzaro) Magisano  (Catanzaro) Albi  (Catanzaro) San Pietro a Maida  (Catanzaro) Cardinale  (Catanzaro) Andali  (Catanzaro) Fossato Serralta  (Catanzaro) Pentone  (Catanzaro) Torre di Ruggiero  (Catanzaro) Botricello  (Catanzaro) San Sostene  (Catanzaro) Amaroni  (Catanzaro) Marcedusa  (Catanzaro) Stalettí  (Catanzaro) Squillace  (Catanzaro) Vallefiorita  (Catanzaro) Campana  (Cosenza) Crosia  (Cosenza) Cassano all’Ionio  (Cosenza) Strongoli  (Crotone) Cirò Marina  (Crotone) Petilia Policastro  (Crotone) Pallagorio  (Crotone) Melissa  (Crotone) Isola Capo Rizzuto  (Crotone) Rocca di Neto  (Crotone) Casabona  (Crotone) Mesoraca  (Crotone) Scandale  (Crotone) Roccabernarda  (Crotone) Cutro  (Crotone) Crucoli  (Crotone) Verzino  (Crotone) Caccuri  (Crotone) Polia  (Vibo Valentia)



Sicilia :

Catania

Siracusa

Messina

Agrigento

Acireale  (Catania)

 (Catania) Aci Catena  (Catania)

(Catania) Aci Castello  (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio  (Catania)

(Catania) Caltagirone (Catania)

(Catania) Biancavilla  (Catania)

 (Catania) Augusta  (Siracusa)

 (Siracusa) Milazzo  (Messina)

 (Messina) Taormina  (Messina)

 (Messina) Santa Teresa Riva (Messina)

(Messina) San Filippo del Mela  (Messina)

 (Messina) Barcellona Pozzo di Gotto  (Messina)

 (Messina) Carlentini  (Siracusa)

 (Siracusa) Piazza Armerina  (Enna)

 (Enna) Sciacca (Agrigento)

A cura di Francesco Ladisa

