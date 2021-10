METEO: è allerta per il CICLONE in formazione al sud. Oggi i primi nubifragi

Il fiume di aria instabile nord Atlantica ha ormai raggiunto le coste nordafricane ed è proprio qui che sta sviluppando una depressione particolarmente estesa e intensa, destinata a essere protagonista al sud nei prossimi giorni.

Nelle prossime ore il ciclone si intensificherà sempre più e nel frattempo risalirà dal basso Mediterraneo e dal Canale di Sicilia sin verso il mar Ionio.

La nuvolosità è in aumento su tutto il sud, mentre le prime piogge sparse sono in atto su Campania meridionale, Salento, Basilicata, Calabria e Sardegna. Le nubi maggiormente cariche di piogge e temporali sono ancora situati in mare aperto, a ridosso di Algeria e Tunisia.

METEO 24 OTTOBRE | Domenica nuvolosa e instabile al sud, con rischio di pioggia più alto su Sardegna meridionale e orientale, Sicilia meridionale e orientale (trapanese, agrigentino, ragusano, siracusano, catanese, messinese ionico), Calabria meridionale (reggino in particolare). Piogge molto sparse e più deboli su Basilicata, Puglia, Campania meridionale.

Rischio nubifragi a ridosso dei monti del catanese (specie nell’area dell’Etna) e sull’Aspromonte, dove agirà il fenomeno dello stau (accrescimento verticale delle nuvole a ridosso dei rilievi e conseguente intensificazione delle piogge).

Venti in rinforzo su gran parte del sud e soprattutto su Calabria e Sicilia dove soffierà un sostenuto vento di levante. Sarà proprio questo vento a stimolare la formazione di nubi a ridosso dei monti dell’arco ionico e a scatenare piogge particolarmente intense. La protezione civile ha emanato l’allerta meteo rossa per il reggino, allerta arancione per i restanti settori della Calabria ionica e tutta la Sicilia orientale. Sul resto d’Italia poco o nulla da segnalare.

A cura di Raffaele Laricchia

