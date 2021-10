Ultim’ora: alluvione lampo nel catanese, automobili trascinate dal fango a Scordia [VIDEO]

Come preannunciato la fase di forte maltempo all’estremo Sud, provocata dalla formazione di un ciclone afro-mediterraneo, sta entrando in queste ore nel vivo. Dei nubifragi si stanno verificando dalla mattinata sulla Sicilia centro-orientale: i fenomeni nelle ultime ore si sono intensificati notevolmente sul catanese, dove si registrano già forti disagi per allagamenti e smottamenti.

Critica la situazione a Scordia, dove il nubifragio sta provocando pesanti allagamenti. Acqua e fango hanno trasformato le strade in torrenti in piena, come possiamo vedere dalle immagini che si riferiscono in particolare alla zona ex Veliero della città . Allagamenti in garage e scantinati, danni a diverse automobili trascinate via dalla furia dell’acqua. Per fortuna non si registrano al momento feriti.

Situazione non facile anche nei comuni limitrofi, mentre la pioggia non accenna ad attenuarsi. Nelle prossime ore e nella giornata di domani sono previste purtroppo ulteriori abbondanti precipitazioni.

A cura di Francesco Ladisa

