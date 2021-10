Alluvione a Scordia (Catania): una coppia dispersa

Continua ad essere critica la situazione nella Sicilia orientale, colpita violentemente dal ciclone mediterraneo in azione sulle estreme regioni meridionali. Un’alluvione lampo ha colpito nel pomeriggio di ieri la zona di Scordia, nella piana catanese (vi abbiamo documentato il tutto in questo articolo), causando estesi allagamenti e frane.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, una coppia (lui 67 anni e lei 54) risulta dispersa in una zona di campagna in contrada Ogliastro, non lontano da Scordia,: in base a quanto hanno riferito alcuni passanti, sarebbero stati investiti dalla furia dell’acqua di un torrente di campagna ingrossato dalle forti e abbondanti piogge cadute in poche ore ieri pomeriggio. In queste ore Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione Civile sono impegnati nelle ricerche.

È stata invece ritrovata nella serata di domenica un’altra coppia, sempre di Scordia: soccorsi dopo essere rimaste con l’auto in panne sono stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita.

A cura di Francesco Ladisa

