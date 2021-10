ALLUVIONE su Catania, strade come FIUMI in piena: video impressionanti

Un nubifragio interminabile sta duramente colpendo Catania da questa mattina: in poche ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia (che vanno a sommarsi ai già troppi caduti nei giorni scorsi), capaci di mandare in tilt l’intera città etnea. I cumulonembi che arrivano dal mar Ionio stanno subendo anche l’effetto stau dovuto alla presenza dell’Etna, il quale impone loro un’ulteriore crescita verticale e quindi un’intensificazione delle piogge.

La situazione comincia ad essere molto critica: le strade sono trasformate in fiumi in piena su gran parte della città ed in particolare nei quartieri centrali e settentrionali.

Allagati bar, negozi, ristoranti, piani terra delle case e scantinati. Le principali vie cittadine sono diventate dei veri e propri fiumi in piena che stanno trascinando via auto e altri oggetti che si trovano per le strade.

Fortunatamente non risultano feriti o vittime al momento a Catania. La situazione tuttavia rischia di degenerare considerando che continuerà a piovere ancora per diverse ore con intensità notevole.

Altro video impressionante da Catania:

A cura di Raffaele Laricchia

