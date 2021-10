Maltempo in Calabria: grossa frana all’ingresso di una galleria, bloccata statale 107 nei pressi di San Giovanni in Fiore

Il vortice ciclonico afro-mediterraneo (anche oggi attivo sulle estreme regioni meridionali) continua a colpire pesantemente Sicilia e Calabria.

Le piogge abbondanti hanno causato allagamenti e frane nel cosentino, dove un grosso smottamento si è verificato all’ingresso di una galleria sulla statale 107, tra San Giovanni in Fiore e Castelsilano.

Il crollo – avvenuto ieri sera – di una grossa quantità di materiale roccioso e fango all’imbocco del tunnel (Galleria Serra) ha determinato la chiusura temporanea del tratto interessato, con deviazione del traffico sulla strada provinciale in entrambe le direzioni.

Stamane il traffico risulta ancora deviato verso la viabilità alternativa ed il sindaco di San Giovanni in Fiore ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico in prefettura. «La situazione della frana resta delicata – è il punto di Rosaria Succurro in mattinata – sul posto c’è ancora personale del comune e dell’Anas. Migliaia sono i metri cubi di fango che ancora continuano a scorrere, probabilmente – denuncia il primo cittadino di San Giovanni in Fiore – a causa di un’opera abusiva a monte. Si sta ancora tentando di verificare che non ci sia alcun mezzo al di sotto perché al momento non c’è possibilità di ripulire l’area dal fango».

A cura di Francesco Ladisa

