Alluvione nel catanese: trovato il cadavere della donna dispersa da Domenica

Si aggrava ancora il bilancio della drammatica alluvione che ha colpito il catanese in questi giorni. E’ stato trovato a Scordia il corpo di Angela Caniglia, la 61enne che risultava dispersa da quattro giorni dopo il nubifragio abbattutosi sul paese della Piana di Catania.

Ieri il suo giubbotto era stato trovato in un agrumeto di contrada Leonella, in una zona non distante dove tre giorni fa era stato recuperato il corpo del marito, Sebastiano Gambera, di 67 anni. La coppia era stata travolta dall’acqua una volta uscita dalla loro automobile.

Sale così a tre il bilancio delle vittime per l’ondata di maltempo: due giorni fa a Gravina di Catania è morto Paolo Claudio Agatino Grassidonio, il 53enne anche lui travolto dall’acqua dopo essere sceso dall’auto.

A cura di Francesco Ladisa

