Serie di tornado in Texas e Louisiana: incredibile video girato sulla Interstate 10

Nella giornata di ieri diversi tornado, originati da un fronte organizzato di temporali, hanno colpito l’area fra il Texas orientale e la Louisiana, negli Usa meridionali, causando svariati danni e privando migliaia di famiglie dell’energia elettrica.

Uno dei vortici ha colpito la località di Orange, in Texas, attraversando pericolosamente la strada Interstate 10. Il tornado, secondo gli esperti di categoria EF2, ha sollevato alcuni veicoli in aria e abbattuto alberi e pali della luce, causando ingenti danni lungo il suo percorso, per fortuna relativamente breve. Il fenomeno non ha causato però feriti o vittime.

Impressionante il filmato che vi mostriamo, che riprende il tornado a distanza ravvicinata, ripreso dall’interno di un’automobili sulla Interstate 10.

A cura di Francesco Ladisa

