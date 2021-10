Ciclone Apollo colpisce la Sicilia: situazione sempre più pesante nel siracusano, frane ed esondazioni

Come descritto in precedenti articoli, il ciclone simil-tropicale Apollo sta in queste ore investendo marginalmente la Sicilia, quanto basta per causare molte criticità e disagi nell’area sud-orientale dell’Isola, quella attualmente più esposta al maltempo.

E’ fra Siracusa e Ragusa che ritroviamo la situazione più delicata. Nel siracusano, in particolare, piove abbondantemente e senza soste dalla tarda serata di ieri, inoltre il vento soffia intensamente, con raffiche superiori ai 60-70km/h, che stanno causando danni come la caduta di alberi, piante, cartelli stradali.

Augusta, uno dei comuni più colpiti con oltre 140 millimetri di pioggia caduti in 12 ore, è isolata, in quanto gli ingressi della città sono bloccati per allagamenti in entrata ed in uscita e non è possibile intervenire al momento con le pompe idrovore. Per poter accedere alla città è necessario usare strade alternative.

Sempre ad Augusta gran parte delle strade del centro sono impraticabili, come il lungomare Granatello. E’ inoltre esondato il torrente Porcaria nella zona di Brucoli. In questi minuti sono in corso altre esondazioni di corsi d’acqua minori in vari punti della provincia. Allagamenti anche in alcuni tratti ferroviari del siracusano.

“La situazione è delicata, siamo in emergenza. Ci sono diverse strade bloccate, frane sulle provinciali e strade bloccate agli accessi nord della città – ha dichiarato il sindaco di Francesco Italia intervistato nel corso della rassegna stampa di Radio Fantastica – Stiamo seguendo la situazione e stiamo mettendo tutte le forze in campo. Noi sindaci della provincia siamo collegati da ieri con il prefetto e le autorità. L’invito che facciamo è di non uscire di casa, se non è assolutamente necessario, perché si rischia di rimanere in panne. Per emergenze legate al maltempo bisogna contattare il numero della Protezione civile allo 800187500.

A cura di Francesco Ladisa

