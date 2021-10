Intensa scossa di terremoto al centro Italia, paura nelle Marche – dati INGV

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 29 ottobre 2021, alle 12.53, nel cuore delle Marche. Migliaia le segnalazioni in arrivo da Marche, Romagna, Toscana e Umbria.

Secondo i primi dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 4.3, con ipocentro a circa 37 km di profondità. Epicentro localizzato nella provincia di Pesaro e Urbino, tra i comuni di Montefelcino e Serrungarina.

Migliaia di segnalazioni sono in arrivo da gran parte delle Marche, specie da Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, e poi da Toscana, Romagna e Umbria settentrionale.

Il sisma è stato avvertito per diversi secondi con tremori e boati. Non dovrebbero esserci danni a cose o persone. Tanta paura tra la popolazione locale e anche nelle vicine città come Urbino, Pesaro, Ancona e Rimini.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Montefelcino PU 3 2671 2671 Serrungarina PU 4 2634 5305 Cartoceto PU 4 7887 13192 Mombaroccio PU 5 2152 15344 Isola del Piano PU 5 594 15938 Saltara PU 6 6925 22863 Monteciccardo PU 7 1690 24553 Vallefoglia PU 8 15018 39571 Petriano PU 8 2829 42400 Fossombrone PU 8 9575 51975 Sant’Ippolito PU 9 1563 53538 Montemaggiore al Metauro PU 10 2893 56431 Montelabbate PU 10 6938 63369 Piagge PU 12 1022 64391 Barchi PU 13 967 65358 San Giorgio di Pesaro PU 13 1388 66746 Orciano di Pesaro PU 14 2028 68774 Mondavio PU 15 3810 72584 Fratte Rosa PU 15 966 73550 Montegridolfo RN 16 1012 74562 Urbino PU 16 15019 89581 Tavullia PU 16 8003 97584 Mondaino RN 17 1394 98978 Montecalvo in Foglia PU 17 2718 101696 Fermignano PU 18 8596 110292 Fano PU 18 60888 171180 Saludecio RN 18 3120 174300 Pesaro PU 18 94582 268882 Monte Porzio PU 19 2836 271718 San Costanzo PU 19 4786 276504 San Lorenzo in Campo PU 20 3414 279918

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>