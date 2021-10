METEO: il ciclone APOLLO lascia la Sicilia, GRANDI cambiamenti in vista

Il ciclone subtropicale Apollo sta definitivamente abbandonando l’estremo sud dopo aver portato nuove forti piogge specie sul siracusano. Ora il ciclone è diretto in mare aperto, verso le coste libiche, dove andrà rapidamente indebolendosi. Fortunatamente non ha mai pienamente raggiunto lo stadio di ciclone simil-tropicale (TLC), ma si è solo avvicinato a tale livello restando pur sempre un ciclone subtropicale abbastanza insidioso. I danni più ingenti li riscontriamo nel siracusano dove ieri sono caduti oltre 250 mm di pioggia, uniti a venti intensi e mareggiate impetuose.

Ora la situazione è in netto miglioramento su tutto l’estremo sud, per cui possiamo volgere gli occhi finalmente ad ovest: sull’Europa occidentale si nota la presenza di un vasto fronte di nuvole, legato ad un’irruzione di aria fresca nord Atlantico destinata ad invadere il Vecchio Continente, inclusa l’Italia.

Dunque siamo alle porte di un sensibile cambiamento del tempo nel Mediterraneo, che avrà il merito di abbattere la siccità che persiste ormai da mesi su tante località del centro e del nord.

Le prime piogge arriveranno oggi sul Nordovest, ma saranno perlopiù deboli e sparse. Entro domani i fenomeni tenderanno leggermente ad intensificarsi su Piemonte e Liguria, mentre avremo un aumento di nubi e instabilità anche sul lato tirrenico. Il maltempo entrerà nel vivo ad inizio prossima settimana, nel giorno di Ognissanti: piogge e temporali coinvolgeranno gran parte del nord e del centro, mentre il sud verrà raggiunto dall’instabilità nella seconda parte della giornata. Tanta pioggia è attesa sul Nordest e sul lato tirrenico centro-settentrionale (anche oltre 50-70 mm).

Nel prosieguo di settimana ci sarà in transito di almeno altre due perturbazioni che riusciranno a spegnere la sete di pioggia in tantissime località centrali e settentrionali. Arriverà anche la neve sulle Alpi, in alta quota ad inizio settimana e poi oltre i 1500 metri da mercoledì in poi.

Di contro, però, le temperature aumenteranno su gran parte del centro e del sud grazie all’arrivo di venti miti di scirocco, tipici delle perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo.

A cura di Raffaele Laricchia

