METEO | Il ritorno dell’Atlantico in Italia, serie di forti perturbazioni imminenti

La pioggia è pronta a bagnare quasi tutta Italia nel corso dei prossimi sette giorni, ovvero nella prima settimana di novembre: il grande merito è da attribuire al ritorno delle perturbazioni atlantiche che dopo una lunga assenza torneranno ad invadere quasi tutta l’Europa centrale ed occidentale, compresa la nostra penisola.

L’alta pressione delle Azzorre si allontanerà nel cuore dell’Atlantico e lascerà così l’Europa scoperta alle incursioni fredde artiche.

Un primo assaggio è in atto in queste ore: un fronte instabile caratterizzato da una vasta copertura nuvolosa e piogge sparse sta attraversando la Sardegna ed il lato tirrenico. Ma, come detto, ci troviamo solo alle battute iniziali del prolungato peggioramento atteso da domani.

Sarà proprio il giorno di Ognissanti, 1 novembre, ad inaugurare una prolungata fase di maltempo: aria molto fresca e instabile si dirigerà sul Mediterraneo occidentale, favorendo una risalita di aria molto umida verso tutta la nostra penisola.

La giornata sarà molto nuvolosa ovunque e caratterizzata da piogge diffuse e locali temporali. I fenomeni più intensi riguarderanno il nord dove avremo accumuli superiori ai 60-70 mm a ridosso dei monti, ma anche il lato tirrenico non starà a guardare e vedrà piogge consistenti nel corso della giornata. Fenomeni più sparsi e deboli sul lato adriatico, in Piemonte e all’estremo sud.

Il maltempo, però, non finisce qui: nel prosieguo di settimana, specie da mercoledì in poi, gran parte del centro e del nord Italia saranno preda di persistenti correnti umide sud-occidentali che porteranno piogge diffuse e temporali localmente intensi. Le aree più esposte saranno Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia: su questi settori gli accumuli totali di pioggia (nel corso della prossima settimana) potranno abbondantemente superare i 100 mm. La lotta alla siccità comincerà proprio da domani!

Da mercoledì in poi tornerà anche la neve fino a quote modeste al nord (generalmente oltre 1300-1500 metri).

Il sud ai margini? Qualche rovescio sparso arriverà anche al sud soprattutto tra lunedì 1 e martedì 2 novembre, tuttavia nel corso della settimana prevarranno correnti più miti africane e avare di pioggia. La perturbazione atlantica che colpirà il centro ed il nord Italia, infatti, innescherà sostenuti venti di scirocco che sferzeranno il sud portando con loro pulviscolo desertico e temperature decisamente più alte rispetto al solito.

A cura di Raffaele Laricchia

