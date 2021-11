Meteo Protezione Civile domani 2 Novembre: miglioramento delle condizioni meteo

Nella giornata di domani assisteremo all’allontanamento della perturbazione atlantica che in queste ore apporta diffuso maltempo sull’Italia. Previsto ancora qualche fenomeno per lo più nelle prime ore del mattino al Sud e in giornata su Friuli e Toscana.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 2 Novembre 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, settori alpini del Veneto, Toscana centro-settentrionale, Campania, Basilicata occidentale e meridionale, Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli, o puntualmente moderati nella prima parte della giornata su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica e meridionale ionica.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime al Nord; in locale sensibile aumento le massime al Nord e sulla Puglia.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali su Liguria di Levante e tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi sulle coste della Toscana, sui settori appenninici centro-settentrionali e sull’Appennino calabro-lucano. Locali raffiche di Favonio sui settori alpini del Piemonte.

Mari: tutti molto mossi, fino a localmente agitati il Mar Ligure ed il Tirreno; moto ondoso in progressivo calo sul Mare Adriatico.

A cura di Francesco Ladisa

