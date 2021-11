Avviso dell’Aeronautica Militare: forte ondata di maltempo domani sull’Italia con piogge, temporali e grandinate

L’affondo di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un marcato peggioramento nella giornata di domani, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con piogge e temporali che potranno risultare di forte intensità.

L’Aeronautica Militare ha emesso infatti un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2021:

– PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO SU PIEMONTE SETTENTRIONALE, LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU LIGURIA, SARDEGNA E TOSCANA;

– PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA E MOLISE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DI QUEST’ULTIMO.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook