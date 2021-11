Meteo: FORTE perturbazione oggi, attenzione ai NUBIFRAGI

Dopo la brevissima pausa di ieri il tempo sta rapidamente peggioramento a causa di una nuova perturbazione atlantica in transito da ovest verso est. Le correnti umide e instabili stanno producendo nubi e piogge a tratti intense soprattutto sui settori tirrenici, mentre nel frattempo si rinforzano i venti di scirocco su mezza Italia. Si tratta solo dell’inizio del peggioramento, che culminerà nel week-end con un ciclone Mediterraneo.

Nelle prossime ore le precipitazioni diverranno via via più forti su gran parte del centro Italia e si estenderanno anche al nord, mentre il sud resterà ai margini: il Meridione farà i conti con venti più secchi nordafricani che porteranno ad un aumento importante delle temperature.

METEO 3 NOVEMBRE | Rischio nubifragi su Campania settentrionale, Lazio, Toscana settentrionale. Anche in Sardegna, dopo una breve tregua tra tarda mattina e pomeriggio, avremo un nuovo peggioramento in serata con piogge e locali forti temporali. Piogge anche su Molise, Puglia settentrionale, Abruzzo, Marche, Liguria, in estensione a tutto il Nordest in giornata. Più in ombra Piemonte e Valle d’Aosta dove le piogge saranno sparse e deboli.

Il sud, come detto poc’anzi, resterà ai margini della perturbazione e sarà sovrastata dai venti di scirocco.

Le nevicate saranno abbondanti sulle Alpi, generalmente oltre i 1400-1500 metri di altitudine (localmente più in basso nei settori più interni e riparati).

A cura di Raffaele Laricchia

