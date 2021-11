Maltempo nel Lazio: disastrosa colata di fango su Itri nella notte

E’ stata una nottata difficile a causa del maltempo fra Lazio e Campania, dove dalla tarda serata di ieri si è abbattuto un violento sistema temporalesco (MCS), che ha portato per ore nubifragi, vento forte e tempeste di fulmini in diverse zone.

Fra le aree più colpite la zona di confine fra Lazio meridionale e nord Campania. Disastrosa la situazione nel comune di Itri, in provincia di Latina, da cui arrivano immagini drammatiche. Qui una colata di fango, scesa dalle montagne sovrastanti, ha travolto strade, automobili e abitazioni, causando parecchi danni e generando momenti di paura.

Alcune persone sono state evacuate, in particolare nel quartiere San Gennaro, ma per fortuna non si registrano feriti. Le scuole oggi resteranno chiuse. Squadre e volontari della Protezione Civile, oltre agli stessi abitanti di Itri, sono impegnati dalla notte per contrastare l’emergenza.

A cura di Francesco Ladisa

