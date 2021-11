Meteo: Italia sommersa dalle NUBI, ecco dove avremo PIOGGE e ROVESCI

L’immagine del satellite parla chiaro: gran parte d’Italia è sovrastata dalle nubi, originate da un persistente flusso instabile di origine Atlantica. L’aria fresca sta penetrando sin verso le coste nordafricane e ciò impone una risalita di aria più calda e ricca di umidità dal basso Mediterraneo che favorisce, di conseguenza, la formazione di nubi e piogge.

Solo il nord è, per il momento, ai margini di questa perturbazione.

Nelle prossime ore non ci saranno particolari variazioni della situazione: i cieli saranno nuvolosi quasi ovunque al centro e al sud, mentre avremo piogge e rovesci a tratti persistenti su Sardegna, Toscana meridionale, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, zone interne della Campania e delle Marche. Possibilità di rovesci molto forti, a carattere di nubifragio, su Sardegna, Lazio e bassa Toscana.

Qualche piovasco sarà possibile, in giornata, anche in Puglia e Basilicata. Tante nubi ma pochi fenomeni su Sicilia e Calabria, oltre che su tutto il nord. Anzi, sul settentrione prevarranno gli sprazzi di Sole specie su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Consulta il radar delle piogge in tempo reale:

Le temperature saranno stazionarie e ancora particolarmente alte per il periodo al sud. Le massime sfioreranno i 22-24°C su Calabria e Sicilia. Maggiori dettagli nel video presentato da Raffaele Laricchia:

Il tempo peggiorerà ulteriormente nei prossimi giorni a causa della formazione di un ciclone, ve ne abbiamo parlato qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

