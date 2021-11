Una scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata nel Mar Tirreno meridionale, alle ore 12:48 di oggi 5 Novembre.

Il sisma è stato di magnitudo 3.5 e si è verificato a una profondità di 18 km. L’epicentro è stato localizzato in mare, a largo della costa campana.

La scossa non dovrebbe essere stata avvertita, se non in maniera molto leggera nell’area della costiera cilentana.

A cura di Francesco Ladisa

