Una grandinata “apocalittica” si è verificata in Bolivia: immagini impressionanti!

Una impressionante tempesta di grandine si è abbattuta nei giorni scorsi in Bolivia, colpendo in particolare la zona di Tarija, comune nella provincia di Cercado.

La grandinata è stata causata da un violento temporale, avvenuto in una calda giornata di primavera dove la temperatura ha raggiunto i 30 gradi circa. Impressionanti gli accumuli di grandine in strada, a tratti fino al metro di altezza. Notevoli i danni provocati dal fenomeno meteorologico, soprattutto al comparto agricolo, ma per fortuna nessuna vittima o feriti.

Secondo i dati della Tarija Risk Management Unit, sono state rimosse circa 5.000 tonnellate di grandine accumulate in diverse aree della città.

PUEBLO BLANCO. Una granizada pocas veces vista se registró el domingo por la tarde en la ciudad de Tarija, #Bolivia. El fenómeno causó cuantiosos daños materiales en varios puntos de la ciudad, aunque no se reportaron víctimas.

Crédito LaRazon_Bolivia pic.twitter.com/TIvLqrxrYc — ElPipila (@elpipila_mx) November 3, 2021

A cura di Francesco Ladisa

