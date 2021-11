Grossa voragine si apre a Sant’Agnello (Napoli): inghiottita un’automobile

Immagini impressionanti arrivano dalla località di Sant’Agnello, nella penisola sorrentina, dove nelle prime ore di oggi si è aperta una grande voragine, in una centralissima strada della cittadina della provincia napoletana.

Un’automobile è stata inghiottita ma fortunatamente non risultano feriti. Probabilmente, all’origine del cratere, le forti piogge cadute nel corso della serata e nottata che hanno reso ancor più fragile il sottosuolo.

La voragine si è aperta in Piazza Matteotti, a pochi passi dal Municipio di Sant’Agnello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ed i vigili del fuoco. Immediatamente la strada è stata transennata ed ora sono in corso approfondite verifiche sulla stabilità del tratto stradale interessato dallo smottamento. Purtroppo la pioggia continua a cadere copiosa in zona e questo rende più complicato la messa in sicurezza della zona.

A cura di Francesco Ladisa

