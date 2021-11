Sicilia: TORNADO su Canicattì, ci sono DANNI e tetti divelti [VIDEO]

Un grosso tornado si è abbattuto nel corso della mattinata di oggi 9 novembre in Sicilia, precisamente nella cittadina di Canicattì, nell’agrigentino. Il fenomeno vorticoso, sviluppatosi in seno ad un temporale molto intenso generato a sua volta dal ciclone presente nel Mediterraneo, ha causato notevoli danni nel quartiere di Grottarossa.

Il tornado ha provocato la caduta di alcuni alberi, ha scoperchiato alcune abitazioni e divelto segnali stradali e tabelloni. Fortunatamente non risultano feriti o vittime. Il tornado ha raggiunto dimensioni ragguardevoli come si evince dal filmato già diffuso sui social: impossibile tuttavia definire la sua entità, per la quale ci vorranno alcune analisi dei danni causati. È presumibile che si sia trattato di un tornado EF1 sulla scala Fujita.

Il maltempo è solo agli inizi: nelle prossime ore verrà a svilupparsi una linea di convergenza ancor più marcata sulla Sicilia, nella quale confluiranno le correnti calda subtropicali e quelle fresche nord atlantiche. Tra stasera e domani è previsto un sensibile peggioramento che potrebbe provocare piogge intense e nubifragi specie sulla Sicilia centro-occidentale e in Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

