Sicilia: alluvione nell’agrigentino, devastazione a Sciacca [FOTO E VIDEO]

I nubifragi che da ieri stanno colpendo la Sicilia occidentale e centro-meridionale hanno creato gravi criticità e disagi, come vi abbiamo già raccontato in questo articolo precedente.

La situazione è critica nell’agrigentino: a Sciacca il nubifragio ha causato ingenti allagamenti e ha trasformato diverse vie del centro abitato in fiumi in piena che hanno reso impossibile la circolazione stradale.

Il sorgere del sole ha portato alla luce tutti i danni devastanti provocati dalla furia dell’acqua e dalle frane che hanno colpito il territorio. Via Lido, Borgo dello Stazzone, contrada Raganella e contrada Foggia sono le zone di Sciacca più colpite. Diverse strade sono state divorate dai crolli e dagli smottamenti. Decine di autovetture sono state trascinate via e molte sono state distrutte.

Crollati anche dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido e alcune famiglie sono state evacuate. E’ esondato il Cansalamone, via Ghezzi è sott’acqua e anche l’area del porto risulta impraticabile. Più famiglie – residenti nelle contrade Sovareto, Carcossea e Raganella – risultano essere ancora isolate. In queste zone, i saccensi sono dovuti salire nelle parti alte delle loro case per evitare rischi.

A cura di Francesco Ladisa

