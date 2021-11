METEO: il maltempo non molla! Depressione nel Mediterraneo ancora per giorni

Il vasto ciclone che da inizio settimana staziona nel Mediterraneo occidentale continua a ruotare su se stesso in moto anti-orario, comportando ondate di maltempo a più riprese su Sardegna e Sicilia (dove i danni sono ingenti). Nonostante un lieve indebolimento dell’intera struttura, grazie all’affievolimento del poderoso richiamo di aria calda subtropicale che era stato responsabile dei nubifragi sulla Sicilia, le nubi continuano ad avvolgere gran parte della penisola e le piogge sono ancora presenti seppur non diffuse.

Le condizioni di maltempo più importanti le troviamo in Sardegna, sulla Sicilia orientale e da poche ore anche su Calabria meridionale e tra Lazio e Campania. Saranno proprio queste aree quelle maggiormente colpite dalle piogge nel corso della giornata odierna, non escludendo anche locali forti temporali e piogge a carattere di nubifragio.

Piogge più deboli potrebbero affacciarsi anche in Molise, Abruzzo meridionale, Calabria centro-settentrionale. Sul resto d’Italia avremo cieli spesso nuvolosi e pochi sprazzi soleggiati.

Il maltempo, tuttavia, persisterà anche nei prossimi giorni e addirittura per gran parte della prossima settimana. La causa risiede nell’arrivo di un nuovo nucleo d’aria fredda e instabile nord Atlantica che si fionderà nel Mediterraneo, attirato dall’attuale depressione. Questa massa d’aria instabile andrà ad alimentare l’intero sistema depressionario favorendo nuova instabilità, questa volta anche su tante altre regioni italiane e non solo sulle due isole maggiori.

Il marcato peggioramento comincerà al nord tra domani sera e domenica, dopodiché coinvolgerà anche il resto della penisola nella prima metà della prossima settimana. Nel frattempo avremo un graduale calo delle temperature che riporterà i valori attorno alle medie del periodo.

Insomma, l’ombrello potrebbe farci molto comodo nei prossimi giorni!

A cura di Raffaele Laricchia

