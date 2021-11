METEO: tra nubi, ROVESCI e pochi sprazzi di Sole, ecco come inizia il week-end!

La depressione che per giorni ha attanagliato le isole maggiori si sta rapidamente indebolendo e contemporaneamente sta dirottando fenomeni irregolari su altre regioni, perlopiù del versante tirrenico. Stamattina troviamo ancora tante nubi da nord a sud, mentre rovesci e isolati temporali sono in atto su Liguria centrale (Genova in particolare), Campania, Basilicata e stretto di Messina.

Nelle prossime ore, tuttavia, la vasta struttura depressionaria presente nel Mediterraneo tenderà nuovamente ad intensificarsi grazie all’approdo di un nucleo d’aria fredda nord atlantica in arrivo proprio in queste ore. Esso irromperà dalla Valle del Rodano e originerà una rapida depressione orografica a ridosso della Liguria portatrice di piogge su tante località del nord, già a partire da stasera. Le piogge interesseranno, oltre che la Liguria, anche Lombardia, alto Piemonte e rilievi del Nordest (in serata). L’apice del maltempo è atteso tuttavia domani con piogge praticamente su quasi tutto il Settentrione e forti nevicate sulle Alpi oltre 1500/1700 metri.

La giornata odierna sarà instabile anche su diverse località del sud: in particolare piovaschi e improvvisi acquazzoni saranno ben presenti su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale ed anche in Puglia (specie tra pomeriggio e sera). Miglioramento graduale invece in Sardegna, mentre su quasi tutto il centro Italia avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi, senza grandi minacce di pioggia. Al limite potrebbe svilupparsi qualche rovescio a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale.

Le temperature sono attese in lieve calo ovunque. Maggiori informazioni nel video presentato da Raffaele Laricchia qui sopra.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>