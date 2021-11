Meteo: domenica con tanto MALTEMPO, occhio ai FORTI temporali

L’ingresso di un nucleo fresco e instabile dalla Francia ha scatenato la formazione di una depressione nel mar Ligure carica di maltempo. Piogge e temporali stanno investendo il nord e, da poche ore, anche il medio-alto Tirreno.

Come si evince dallo scatto del radar della Protezione Civile è presente una violenta squall-line (linea temporalesca) sulla Toscana, caratterizzato dal fronte freddo della depressione che avanza sullo strato più caldo presente nei bassi strati.



La giornata odierna sarà molto instabile e perturbata su tante regioni, principalmente al centro e al nord: avremo piogge persistenti su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta, Toscana e Sardegna, mentre i fenomeni tenderanno gradualmente ad indebolirsi (nella seconda parte della giornata) sul Nordest. Temporali intensi in Toscana, con rischio nubifragi e forti colpi di vento. Situazione analoga anche per la Liguria centro-orientale. Piogge sparse e locali temporali sono attesi anche sulle coste laziali e campane (specie casertano e napoletano). Piogge al mattino in Salento, in lenta estensione anche al barese entro il pomeriggio.

Sul resto del sud avremo un momentaneo miglioramento del tempo in attesa del nuovo peggioramento previsto ad inizio settimana.

Forti nevicate sono in atto sulle Alpi, con quota neve in lento inesorabile calo man mano che subentra aria più fredda. La neve scenderà fin sui 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali, con accumuli addirittura superiori a 1 metro oltre i 1800-2000 metri (entro domani).

A cura di Raffaele Laricchia

